США призывают Россию вывести войска из Грузии
09:54, 09 августа 2008Политика
2138 0
Заявление сделала госсектерарь
США призвали Россию вывести войска из Грузии, прекратить авиаудары и уважать территориальную целостность американского союзника.
"Мы призываем Россию прекратить авиационные и ракетные атаки на Грузию, уважать грузинскую территориальную целостность и вывести наземные подразделения с грузинской территории", - говорится в заявлении Госсекретаря США Кондолизы РАЙС по поводу действий грузинских и российских войск за контроль над непризнанной республикой Южная Осетия, передает Reuters.
Официальный Вашингтон призвал прекратить огонь в Южной Осетии и пообещал прислать в регион представителя в качестве посредника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter