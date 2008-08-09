США призывают Россию вывести войска из Грузии

09:54, 09 августа 2008
Политика
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Заявление сделала госсектерарь

США призвали Россию вывести войска из Грузии, прекратить авиаудары и уважать территориальную целостность американского союзника.

"Мы призываем Россию прекратить авиационные и ракетные атаки на Грузию, уважать грузинскую территориальную целостность и вывести наземные подразделения с грузинской территории", - говорится в заявлении Госсекретаря США Кондолизы РАЙС по поводу действий грузинских и российских войск за контроль над непризнанной республикой Южная Осетия, передает Reuters.

Официальный Вашингтон призвал прекратить огонь в Южной Осетии и пообещал прислать в регион представителя в качестве посредника.

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