СМИ назвали имя нового посла ЕС в Украине - преемника Томбинского

Об этом говорится в статье на "ЕвроПравде".

"Европейская служба внешних действий окончательно определилась с тем, кто заменит Яна Томбинского на посту главы представительства Европейского Союза в Украине", - говорится в статье.

Такая смена главы представительства ЕС в Украине происходит в рамках плановой ротации. В то же время посол Томбинский отправится из Киева в другую европейскую страну.

Отметим, что нынешний посол ЕС в Украине работает в Киеве уже 4 года – с лета 2012 года.

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Его предшественник Жозе Мануэл Пинту Тейшейра находился на этой должности с 2008 по 2012 годы, Иен Боуг перед ним – с 2004 по 2008 год.

О новом после ЕС в Украине известно, что он стоял у истоков Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, именно Мингарелли до конца 2010 года был главным переговорщиком со стороны ЕС по "новому усиленному соглашению". Однако итальянец был среди тех дипломатов, которые некоторое время не хотели, чтобы в названии Соглашения между Украиной и ЕС было слово "ассоциация".