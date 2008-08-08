Саакашвили: Россия начала войну, значит это касается Америки

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Россия начала войну против его страны.

Как передает Рейтер, грузинский президент в интервью американскому телеканалу CNN также заявил, что в интересах США оказать помощь Грузии в этой ситуации.

"Россия начала войну с нами на нашей собственной территории", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

"Это уже касается не только Грузии. Это касается Америки, ее ценностей. Мы являемся свободолюбивой нацией, на которую только что совершенно нападение", - добавил Президент Грузии.