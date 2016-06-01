Сегодня Рада рассмотрит вопросы трудоустройства выпускников и отдыха детей (прямая трансляция)
10:11, 01 июня 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон "О высшем образовании" относительно трудоустройства выпускников и вопросы организации оздоровления и отдыха детей, сохранения сети детских оздоровительных учреждений.
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