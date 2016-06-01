Сегодня Рада рассмотрит вопросы трудоустройства выпускников и отдыха детей (прямая трансляция)

Читайте такжеВ БПП заявили о гуманитарной катастрофе в отношении женщин и детей в Крыму Как передает корреспондент УНИАН, также парламент, в частности, будет рассматривать вопросы развития природно-заповедного фонда Украины и относительно использования объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах.