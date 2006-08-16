Янукович не отказывается от обещания сделать русский язык государственным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает окончательно урегулировать языковой вопрос в Украине после того, как у коалиции будет конституционное большинство в Верховной Раде (не менее 300 народных депутатов – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Сочи.

«Сейчас у коалиции еще нет конституционного большинства. Но это не значит, что такого большинства не будет в этом или следующем году», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопросы использования русского и других языков в Украине решаются в соответствии с Европейской хартией о языках национальных меньшинств. Кроме того, по его словам, в ближайшее время в парламенте будет рассмотрен специальный законопроект, который должен урегулировать вопросы использования языков в Украине.

Премьер также подчеркнул, что не отказывается от своих обещаний, которые давал избирателям во время парламентских выборов 2006 года.