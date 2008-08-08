Президент России пообещал вмешаться в конфликт Грузии и Осетии

Россия не допустит безнаказанной гибели своих соотечественников в Южной Осетии, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на экстренном заседании Совета безопасности РФ, созванном в связи с резким обострением ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта.

Глава России отметил, что виновные понесут заслуженное наказание.

Д.Медведев подчеркнул, что, "в соответствии с конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации" он обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Д.Медведев указал, что логика предпринимаемых "российской стороной" шагов будет продиктована именно этим.

Справка. Около 90 процентов жителей Южной Осетии имеют российские паспорта.