Ехануров жалуется, что Тимошенко не дает денег на парад

На сегодня Министерство обороны Украины не получило из государственного бюджета никаких средств для подготовки и проведения военного парада в Киеве по случаю 17-й годовщины Дня Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ сегодня на репетиции парада, которая состоялась на бывшем военном аэродроме «Гайок» в Белоцерковском районе Киевской области.

В связи с этим министр обороны отметил, что военные готовятся к параду за счет своих внутренних резервов и высокой организации этого дела. Ю.ЕХАНУРОВ также выразил удовлетворение своими подчиненными относительно подготовки к параду, а также выразил благодарность отечественным предприятиям военно-промышленного комплекса за надлежащую модернизацию техники ВСУ, которая будет принимать участие в параде.

«Большинство из образцов военной и боевой техники, которые будут представлены на параде на День Независимости, существенно модернизированы украинскими специалистами. Украинский ВПК имеет достаточно много новейших разработок, мы хотели бы их иметь у себя на вооружении, но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования не можем себе это позволить», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

В связи с этим министр отметил, что «общество должно знать о реальном состоянии Вооруженных Сил, и на параде войск мы его продемонстрируем».

Как сообщал УНИАН, в соответствии с приказом министра обороны, парад войск, посвященный 17-й годовщине Независимости Украины, состоится 24 августа на Майдане Незалежности в Киеве с привлечением военной техники и авиации. На подготовку и проведение военного парада предусмотрено 70 млн. грн.