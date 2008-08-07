Тимошенко о мусоре, свалках и льготах

Кабинет Министров Украины предлагает установить льготы мусороперерабатывающим предприятиям, работающим по технологиям глубокой переработки для получения вторичного сырья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, данное положение предусмотрено концепцией функционирования полигонов бытовых отходов и могильников, утвержденной сегодня на заседании Кабмина, и оно ляжет в основу соответствующего законопроекта, который Кабмин планирует разработать до 1 сентября текущего года.

Кроме того, отметила она, концепция полностью запрещает на территории Украины переработку мусора методом сжигания.

«Будет запрещено сжигание мусора. Во многих странах мира мусоросжигатели уже давно запрещены, поскольку они больше экологического вреда наносят, чем сами мусорные свалки», - сказала премьер.

В данном контексте Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что правительство на своем сегодняшнем заседании приняло решение за счет средств госбюджета установить контрольно-дозиметрические станции возле свалок на Западной Украине, возле которых в связи с наводнением возможно частичное загрязнение и отравление подземных грунтовых вод.

При этом она отметила, что еженедельный контроль за химическими показателями воды в данных районах будет возложен на местные органы власти. В случае выявления непригодности воды для бытовых нужд населению за счет государственных средств данных районов будет организован централизованный подвоз питьевой воды.