В Раде предлагают усилить возможности НАБУ в борьбе с коррупцией среди высших должностных лиц государства

Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 263 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно предоставления подразделениям Национального антикоррупционного бюро Украины права на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей» зарегистрирован в парламенте под №4721.

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Как отметил инициатор законопроекта народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Павел Ризаненко, документом предполагается усилить институциональные возможности НАБУ в борьбе с коррупцией, особенно в части тех правонарушений, которые совершены лицами высшего состава Нацполиции или военнослужащими высшего офицерского состава СБУ.

«Законопроектом предоставляется право уполномоченным подразделениям НАБУ на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей без привлечения к выполнению соответствующих негласных следственных действий сотрудников подразделений органов Национальной полиции или органов безопасности», – отметил депутат.

В частности, предлагается установить, что снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (Интернет, телефонная связь) возлагается, кроме уполномоченных подразделений органов Нацполиции и органов безопасности, также на уполномоченные подразделения НАБУ.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать усилению институциональных возможностей НАБУ в борьбе с коррупцией, что позволит его детективам проводить досудебное расследование с большей эффективностью в максимально короткие сроки.