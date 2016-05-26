Ляшко вызывали на допрос в СБУ по делу Парасюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сообщил журналистам после того, как вышел от следователя.

«Мой вызов связан с расследованием уголовного дела Парасюка. Однако я утверждаю, что те преследования и допросы, на которые вызывают других моих коллег - депутатов от Радикальной партии, связаны с нашей политической деятельностью», - подчеркнул он.

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В то же время Ляшко не уточнил, в качестве кого его вызвали на допрос, и о чем спрашивали.

«Я думаю, что я дал исчерпывающие ответы на вопросы, но при этом дал обязательство не разглашать материалы дела и все, что мне о нем известно», - подчеркнул он.

В свою очередь, советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина» сообщил о том, что Ляшко был вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по делу о покушении на народного депутата Парасюка.