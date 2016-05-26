Ляшко пришел на допрос в СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, в разговоре с журналистами он сказал, что не знает, по какому именно делу его вызвали.

"Не знаю, по какому делу вызывают. Сейчас услышим и увидим. Хочу заметить, что я уже пятый или шестой депутат от Радикальной партии, которого в последнее время вызывают на допрос", - заявил он.

Читайте такжеГройсман и министры прибыли в ВР, "радикалы" Ляшко занесли в сессионный зал раскладушки (фото)

Ляшко также отметил, что вызовы на допрос его политическая сила расценивает "как давление властей, как попытку заставить прекратить требовать создания в парламенте временной следственной комиссии по оффшорам".

"Мы считаем, что это давление за нашу политическую позицию, оппозиционную деятельность и за то, что мы требуем расследовать коррупцию президента и его окружения", - добавил лидер Радикальной партии.