Освобождение Савченко должно подтолкнуть до полного выполнения Минских соглашений - Керри

Об этом говорится в заявлении Керри, которую посольство США в Украине передало УНИАН.

"Я приветствую сегодняшние новости о том, что Надежда Савченко вернулась в Украину, а также (приветствую - УНИАН) гуманитарное решение украинского правительства об освобождении двух российских спецназовцев, которые были задержаны на украинской земле и осуждены в связи с обвинением в причастности к терроризму", - говорится в заявлении Керри.

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Секретарь Госдепартамента напомнил, что почти два года назад Савченко была захвачена в бою на востоке Украины и силой против его воли вывезена в Россию.

Керри заявил, что освобождение украинского летчицы после долгих тяжелых испытаний, включая одиночное заключение, является важной частью в исполнении Россией своих обязательств по Минским соглашениями. Он убежден, что освобождение Савченко должно теперь дать толчок для полного выполнения Минских соглашений.

В частности, секретарь Госдепартамента США отметил, что полное выполнение Минских соглашений включает установление настоящего, всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня; обеспечение полного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в те районы, которые поражены конфликтом; проведения выборов в соответствии с украинским законом, соответствующих стандартам ОБСЕ, и при участии наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ; вывода иностранных сил и техники; а также возврат Украине полного контроля над ее международными границами.

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"Мы также призываем Россию соблюдать Минские обязательств путем освобождения всех пленных и незаконно задержанных лиц", - отмечается в заявлении Керри.