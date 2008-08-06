Партия регионов представляет собой три политический группы - эксперт

Директор Киевского института им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает “эфемерной” любую коалицию при участии “Нашей Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я исхожу из того, что любая коалиция при участии “Нашей Украины” на сегодняшний день является более, чем эфемерной”, - заметил политолог. .

По словам К.БОНДАРЕНКО, “Наша Украина” на сегодня является неоднородной политической силой, в которой нет единства.

По его мнению, есть только один “результативный” вариант новой коалиции – в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов, но при условии, что в Партии регионов возобновится стабильность, поскольку, по словам К.БОНДАРЕНКО, в настоящее время эта партия представляет собой три политические группы, не имеющие единственного виденья развития партии.

К.БОНДАРЕНКО также считает, что говорить о любой новой коалиции можно с большой натяжкой.

“Думаю, что осенью, несмотря на формальные попытки создать новую коалицию, будут больше попыток использовать широкую коалицию, которая бы вовлекала всех без исключения депутатов в голосование за те или другие законопроекты. Такая политика является результативной”, - сказал политолог.