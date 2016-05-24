Генсек НАТО пригласил вице-премьера Украины Климпуш-Цинцадзе на заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов

Об этом во вторник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО журналистам сообщила сама Климпуш-Цинцадзе по результатам встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы говорили о подготовке заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоится на следующей неделе, и я получила приглашение от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга встретиться с ним на следующей неделе и принять участие (в заседании - УНИАН), чтобы проинформировать послов", - сказала она.

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В частности, речь шла о том, что представителям НАТО было бы интересно услышать, как Украина будет двигаться вперед в выполнении реформ в рамках недавно утвержденного СНБО Украины Стратегического оборонного бюллетеня.

Также стороны обсудили предстоящий саммит НАТО в Варшаве, в рамках которого состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. "Мы подтвердили общие ожидания относительно того, что Украине будет предоставлен полный пакет помощи, продемонстрирует солидарность НАТО в поддержке нашей территориальной целостности и суверенитета", - отметила вице-премьер.

Кроме того, во время встречи собеседники "подробно сосредоточились на повестке дня нашего сотрудничества". "Ему (Вершбоу - УНИАН) было интересно, что делает правительство, какие у него приоритеты не только в оборонной плоскости и в реформе оборонного сектора, но и вообще, и насколько удается продвигаться по этим приоритетам. Я проинформировала господина Вершбоу и его коллег в этом вопросе", - детализировала она.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, предметом обсуждения был и вопрос необходимости координации работы трастовых фондов, которые уже начаты в Украине. "Мы также говорили и о том, что сейчас готовится решение о возобновлении работы правительственной Комиссии по взаимодействию с НАТО", - сообщила вице-премьер.

Она напомнила, что такая комиссия работала "до того, как Украина при Януковиче (экс-президент) принял решение о внеблоковом статусе". "Сейчас готовится решение обеспечить координацию нашего взаимодействия с НАТО на уровне правительства под руководством вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции", - добавила Климпуш-Цинцадзе. При этом вице-премьер выразил надежду, что "коллеги-министры" поддерживают решение назначить ее руководителем такой Комиссии, и оно будет утверждено Кабинетом министров в ближайшие недели.

Вице-премьер также высказалась за необходимость реформирования Секретариата Кабинета министров Украины с целью "восстановления присутствии специалистов, которые бы занимались взаимодействием с НАТО, поскольку во времена Януковича эта способность была разрушена". "Из-за реформирования Секретариата КМУ мы сможем восстановить управление по взаимодействию с НАТО, что нам даст возможность работать эффективнее", - убеждена она.

Климпуш-Цинцадзе также не исключила привлечения к совещательной работе иностранных специалистов, имеющих опыт работы с НАТО и Украиной. "С большим удовольствием. Мы будем активно сотрудничать с представительством НАТО в Украине, тем специалистами, которые уже есть на месте. Со временем мы выкристаллизуем конкретные компетенции людей, которые были бы нужны для того, чтобы эффективно сотрудничать именно на уровне службы вице-премьера", - подчеркнула она.

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Вице-премьер также сообщил о встрече в Европейском парламенте, во время которых украинская сторона сообщила, что "Украина выполнила свои обязательства в рамках Плана действий по либерализации визового режима, и поэтому мы считаем, что в ближайшее время соответствующее решение должно быть принято как Европейским парламентом, так и Советом ЕС ".