Москва готовит «дипломатическое оружие»?

Россия заявляет, что хочет проводить с Украиной общую аграрную политику. Пока подробности не объявлены, эксперты сомневаются, что это будет возможно в областях торговли зерном и сахаром, но были бы рады, если бы речь шла о продаже украинской продукции в России.

Россия договаривается об общей аграрной политике с Украиной, сообщил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. По его словам, стороны обсуждают, как координировать политику на рынках третьих государств, в частности, относительно зерна, сахара и мясной продукции.

Так министр отчитался премьеру России Владимиру Путину о результатах переговоров с украинскими правительственными чиновниками, включительно с премьером Юлией Тимошенко, которые состоялись в Днепропетровске.

Это заявление прозвучало в то время, как на Западе остро критикуют аграрную политику самой России, а именно — ее планы создать государственную компанию по продаже зерна, которая будет контролировать около половины экспорта хлеба.

По мнению британской газеты Financial Times, есть угроза, что «Москва хочет превратить продовольствие в «дипломатическое оружие», так же, как «Газпром» манипулирует поставками газа».

Между тем президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисица сомневается, что Украина сможет координировать зерновую политику с Россией.

«В Украине из большой пятерки зернотрейдеров лишь одна компания украинская, все остальные - транснациональные и правительство имеет довольно незначительное влияние на них. В России же наоборот; то же касается и Казахстана», – сказал эксперт.

Алекс Лисица с предосторожностью относится к перспективам общей политики по продаже сахара. По его словам, в Украине в этом году уменьшились посевы под сахарную свеклу, и поэтому производство сахара упадет.

«Я думаю, что речь пойдет об обеспечении внутреннего рынка сахаром, а не о том, чтобы его куда-то экспортировать», – считает эксперт.

Вместо этого, по мнению президента Украинского клуба аграрного бизнеса, координация с Россией полезна в том случае, если министры сельского хозяйства двух государств нашли общий язык относительно поставок украинской мясомолочной продукции в Россию.

Сейчас у России есть претензии к качеству украинских товаров, и поэтому российские инспекторы оценивают каждое предприятие, перед тем как давать разрешение на импорт его продукции.

Радио Свобода