Семенюк: критическая грань продажи госимущества давно перейдена

Фонд государственного имущества Украины уже четвертый год подряд перевыполняет планы по поступлению средств от аренды и дивидендов.

Об этом заявила сегодня в интервью журналистам председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

Она отметила, что довольна такими показателями, и тот факт, что Фонд уже четвертый год подряд обеспечивает перевыполнение планов по поступлению средств от аренды и дивидендов, свидетельствует о его эффективной работе по управлению государственным имуществом.

“Критическая грань продажи государственного имущества уже давно перейдена, и переход государства на управление имуществом, оставшимся в его собственности, – это абсолютно логический и естественный процесс”, - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. По ее словам, именно Фонд положил начало налаживанию эффективного процесса управления государственным имуществом, создав уникальную базу данных – Единый реестр государственного имущества.

“Большинство структурных подразделений Фонда – это подразделения, которые по своим полномочиям сосредоточены именно на налаживании управления государственным имуществом. И именно на базе Фонда разрабатывается создание национальной казны государственного имущества, как это предусмотрено соответствующим майским указом Президента, что будет направлено на более тщательное сохранение объектов государственной собственности и их учет”, - отметила руководитель ФГИУ. "Создание казны государственного имущества сделает невозможным заказную приватизацию и создаст условия для максимально эффективного использования государственной собственности в интересах государства”, - отметила она.

Как отмечается в сообщении, за 7 месяцев 2008 года Фонд государственного имущества, по оперативным данным, обеспечил поступление в государственный бюджет от аренды государственного имущества 385 млн. грн., дивидендов – 229 млн. грн.

В целом годовой план по аренде составляет 550 млн. грн., дивидендам – 251,6 млн. грн. Плановое задание на январь-июнь по этим направлениям выполнено, соответственно, на 134,08% и 193,48%.

Показатели выполнения плана на январь-июль будут обнародованы после окончательного подведения итогов поступлений средств, в том числе с учетом поступлений от региональных отделений ФГИУ.

Фонд государственного имущества считает, подчеркивается в сообщении, что таких высоких показателей поступления средств от аренды и дивидендов удалось достичь благодаря эффективному налаживанию процесса аренды государственного имущества и повышению эффективности работы предприятий с государственной долей имущества.

Фонд государственного имущества прогнозирует до конца года полное выполнение плановых заданий по этим направлениям.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины, по оперативным данным, на 1 августа 2008 года получил от приватизации 337 млн. грн., что составляет 3,7% годового плана.