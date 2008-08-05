День рождения спас министра от гнева Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что проблемы в аграрном секторе являются искусственными, и критикует министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА за недостаточную работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе расширенного совещания в правительстве по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

«Я удивляюсь, как при министре, заместителях министра, сельскохозяйственных управлениях накопилось такое количество проблем. Это говорит о том, что мы не уделяем внимания, в первую очередь я имею в виду Министерство аграрной политики, непосредственному контакту (с сельхозпроизводителями – УНИАН). Вы должны эти проблемы выносить на правительственный уровень, ставить задачу и принимать решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем премьер-министр высказала достаточно сдержанную критику в адрес министра аграрной политики Ю.МЕЛЬНИКА. «Сегодня у министра аграрной политики день рождения, поэтому больше на эту тему я говорить не буду, я сдерживаю критику, но я считаю, что проблемы, которые накоплены, в большинстве своем накоплены искусственно», - пояснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, Министерство аграрной политики должно осуществлять ежедневные непосредственные контакты с сельхозпроизводителями, а все проблемы решать в рабочем порядке как на уровне министерства, так и на уровне правительства.