Украине нужно перенимать опыт НАТО в сфере экологии

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает целесообразным перенять опыт стран - членов НАТО в решении проблем, связанных с экологической безопасностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, Б.ТАРАСЮК отметил, что вопрос экологической безопасности становится неотъемлемым элементом национальной безопасности. «В настоящее время, в связи с углублением мирового экологического кризиса, масштабными последствиями стихии в Украине, заострением других глобальных проблем, для нашего государства и его безопасности, все большее значение приобретают некоторые аспекты практических мероприятий, которые употребляются в некоторых государствах для решения отдельных вопросов экологической безопасности», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Народный депутат отметил, что сейчас актуализируется вопрос сотрудничества Украины и НАТО в сфере экологической безопасности. Особенно это касается вопроса взаимодействия на международном, региональном, национальном уровнях. «Как известно, в рамках программы «Безопасность через науку» НАТО развила экологические программы во многих странах - партнерах. Кроме того, НАТО оказывает эффективную практическую помощь государствам в случае чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. И в Украине бывали случаи, когда помощь НАТО была своевременной и нужной. Это и ликвидация аварии на коллекторных сооружениях Харькова в 1995 году, и последствий наводнений в Закарпатье в 1998 и 2001 годах», - отметил Б.ТАРАСЮК.

В то же время он подчеркнул, что наводнения, постигшие западную Украину, продемонстрировали большое значение работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. “Самое досадное, что это уже не первый урок для Украины. Поэтому мы должны перенимать опыт других стран - членов НАТО в решении таких проблем, и больше внимания уделять вопросу экологической безопасности”, - сказал Б.ТАРАСЮК.