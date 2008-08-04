Министру чрезвычайных ситуаций не хватает реальных полномочий

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА выступает за предоставление МЧС реальных полномочий и возможности действовать оперативно и независимо.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«МЧС нужно предоставить реальные полномочия и возможность действовать оперативно и независимо»,- сказал министр.

Он привел пример, что в МЧС нет оперативного резервного фонда, который позволил бы сразу начать работу в случае чрезвычайной ситуации. «Скажем, у наших российских коллег есть все ресурсы, в том числе и финансовый резерв, который позволяет им в течение 72 часов действовать автономно, сразу же подтянуть к месту события все необходимые средства, а уже потом – отчитываться за израсходованные средства или привлекать резервы федерального уровня. Мы же сначала должны доказать, что это действительно чрезвычайная ситуация, а потом уже выделяются деньги, считаются затраты»,- сказал В.ШАНДРА.

Он также отметил, что к МЧС всегда относились и финансировали по остаточному принципу. «И я надеюсь, что сейчас удастся привлечь внимание к финансовому и материальному обеспечению как министерства, так и системы гражданской защиты в целом», - сказал В.ШАНДРА, добавив, что нужно наладить эффективные коммуникации между всеми звеньями этой системы – начиная от местных администраций, и заканчивая руководством во главе с премьер-министром.

Отвечая на вопрос о том, что паводок в Западной Украине показал, насколько не готово государство к подобным стихийным бедствиям, В.ШАНДРА отметил, что это связано с тем, что страна живет «политическими соревнованиями». «Не хватает ни времени, ни сил для того, чтобы задуматься, что такое безопасность жизни человека, живущего в зоне техногенных и природных катастроф», - добавил он.

По словам В.ШАНДРЫ, с первого дня своей работы на должности министра он настаивает на том, что нужно предотвращать чрезвычайные ситуации. «Наша же система реагирования рассчитана скорее на ликвидацию последствий», - сказал он. При этом министр добавил, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходима соответствующая законодательная база.