Ехануров: если украинское оружие кто-то покупает, значит оно имеет спрос

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что обвинение в адрес Украины в незаконном снабжении оружия в Грузию является безосновательным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил во время рабочей поездки в Черновицкую область, в которой он сопровождает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В частности, министр отметил, что в Украине функционирует соответствующая государственная структура «Укрспецэкспорт», которая уполномочена продавать оружие за границу, в соответствии с требованиями внутреннего и международного законодательства.

«Если украинское оружие кто-то покупает, то это значит, что оно имеет спрос в мире. Мы имеем много избыточного оружия и пытаемся его продавать, но только в те страны, в отношении которых нет международного эмбарго на торговлю оружием», - заметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также сообщил, что в отношении Грузии не внедрены никакие международные санкции относительно операций на продажу-покупку оружия.

Вместе с тем Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что данные обвинения являются безосновательными.

Как сообщал УНИАН, 1 августа резко обострилась ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на субботу в перестрелке в зоне конфликта с осетинской стороны погибли 6 и ранены 15 лиц, с грузинской стороны ранений разной степени тяжести получили 9 граждан. Миротворческие силы заявили, что перестрелку спровоцировала грузинская сторона. В то же время Тбилиси утверждает, что первой стрельбу начала южноосетинская сторона, на что он был вынужден открыть ответный огонь.

2 августа президент Южной Осетии Эдуарда КОКОЙТЫ обвинил Украину и США в снабжении оружия в Грузию. По его словам, именно Киев и Вашингтон доправили в Тбилиси снайперские винтовки, что их накануне использовали во время перестрелки.