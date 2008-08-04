Верховный Суд встал на защиту конституционных прав Жвании

Верховный Суд Украины в прошлую пятницу, 1 августа, приостановил выполнение постановления Апелляционного суда г. Киева от 2 июля этого года относительно пересмотра Святошинским райсудом столицы решения Радянского суда Киева от 30 сентября 1999 года, которым был признан факт проживания в Украине с января 1991 года народного депутата Давида ЖВАНИИ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам народный депутат Украины (фракция НУ-НС), представитель интересов Д.ЖВАНИИ в судах Геннадий МОСКАЛЬ.

Г.МОСКАЛЬ процитировал копию постановления ВСУ, в котором говорится, что «учитывая, что решение Апелляционного суда г. Киева от 2 июля 2008 года может привести к нарушению его (Д.ЖВАНИИ - УНИАН) конституционных прав, в том числе, права на гражданство Украины, суд считает, что данное ходатайство заслуживает внимания и подлежит удовлетворению». Также представитель интересов Д.ЖВАНИИ в судах отметил, что ВСУ приостановил выполнение постановления Апелляционного суда до рассмотрения кассационной жалобы и вынесения по ней соответствующего решения.

Таким образом, подчеркнул Г.МОСКАЛЬ, на сегодня решение Радянского суда Киева относительно гражданства Д.ЖВАНИИ остается в силе.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Прокуратура видела противоречия в данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

11 июня Святошинский райсуд удовлетворил просьбу А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года Д.ЖВАНИИ.

18 июня в пресс-службе Апелляционного суда столицы сообщили, что суд своим постановлением обновил Генеральной прокуратуре Украины сроки на апелляционное обжалование решения радянского районного суда города Киева от 30 сентября 1999 года, на основании которого народный депутат Д.ЖВАНИЯ получил гражданство Украины.

2 июля с.г. Апелляционный суд города Киева постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу заместителя генерального прокурора Украины в деле о гражданстве народного депутата Украины Д.ЖВАНИИ. Согласно постановлению, решение Радянского районного суда г. Киева от 1999 года отменено и дело направленно в Святошинский районный суд г. Киева на новое рассмотрение.

3 июля народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ, который представлял интересы Давида ЖВАНИИ в Апелляционном суде Киева, подал в Верховный Суд Украины кассационную жалобу.