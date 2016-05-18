В Европарламенте требуют от России прекратить нарушение прав крымских татар.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, об этом говорится в заявлении председателя подкомитета Европейского парламента по правам человека Елены Валенсиано.

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«Сегодня, когда мы чтим память депортированных сталинским тоталитарным советским режимом крымских татар в 1944 году, мы также с обеспокоенностью признаем рост случаев преследования этого уязвимого меньшинства. Произвольные аресты, пытки во время задержания и жесткие ограничения прав на мирные собрания, свободу высказываний, религии и убеждений следует прекратить», - подчеркнула евродепутат.

В связи с этим она приветствует резолюцию Европейского парламента относительно крымских татар, которая была принята во время пленарного заседания на прошлой неделе.

«Я призываю компетентные органы власти Российской Федерации полностью уважать свои обязательства в отношении прав человека; особенно соблюдать правила международного гуманитарного права и Европейской конвенции по правам человека», - подчеркнула Валенсиано.