В ГПУ заявили, що Янукович не может свободно передвигаться по миру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк, отвечая на вопросы журналистов.

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“По моему мнению, он не может (свободно передвигаться по странам мира - УНИАН), потому что из баз данных Интерпола он не удален. Будут ли задерживать его те или иные страны - вопрос к ним, но, по моему мнению, пусть попробует”, - сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, адвокат Януковича заявил, что экс-президент может свободно передвигаться по миру, потому что никакие розыскные мероприятия в отношении него не проводятся.

"С учетом того, что Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича, и, кстати, этот розыск проходил по делу "Укртелекома", не по делу Майдана, на сегодняшний день нет никаких преград для спокойного передвижения Виктора Януковича по территории мира", - сказал Сердюк.

По словам адвоката, никакие розыскные мероприятий в отношении Януковича не проводятся.

В то же время в ГПУ настаивают, что Янукович остается в розыске Интерпола, в частности, по делу о незаконном завладении средствами при строительстве спецлинии связи.