В ГПУ уверяют, что Янукович таки находится в розыске Интерпола

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Управления специальных расследований главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«В настоящее время Генеральной прокуратурой расследуется ряд уголовных производств, в семи из которых бывшему президенту сообщено о подозрении. Это касается событий на Майдане, организации преступной группировки, хищения средств «Укртелекома», земель в Сухолучье, Межигорье, незаконного получения денег за издательство книги», - сказал Горбатюк.

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По его словам, в каждом из этих производств Янукович объявлен в розыск, но Интерпол на сегодняшний день предоставил разрешение лишь на его розыск по делу о хищении средств во время строительства спецлинии связи «Укртелекома». Что касается других, в том числе событий на Майдане, они или находятся на рассмотрении, или в розыске отказано.

Горбатюк отметил, что по жалобе адвокатов Интерпол снял с официального сайта карточку о розыске Януковича, но это не означает, что он снят с розыска.

«Интерпол предоставил разрешение по розыску по одному уголовному делу - по подозрению в причастности к хищению средств «Укртелекома», - пояснил представитель ГПУ.

В то же время, как отметил Горбатюк, есть вопрос к Интерполу: передают ли они имеющуюся у них информацию другим странам для снятия розыска.