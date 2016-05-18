В ГПУ уверяют, что Янукович таки находится в розыске Интерпола
Экс-президента Украины Виктора Януковича разыскивает Интерпол в уголовном производстве о незаконном завладении средствами при строительстве спецлинии связи "Укртелекома".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Управления специальных расследований главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
«В настоящее время Генеральной прокуратурой расследуется ряд уголовных производств, в семи из которых бывшему президенту сообщено о подозрении. Это касается событий на Майдане, организации преступной группировки, хищения средств «Укртелекома», земель в Сухолучье, Межигорье, незаконного получения денег за издательство книги», - сказал Горбатюк.
Читайте такжеЯнукович фигурирует в расследовании девяти уголовных дел - адвокат
По его словам, в каждом из этих производств Янукович объявлен в розыск, но Интерпол на сегодняшний день предоставил разрешение лишь на его розыск по делу о хищении средств во время строительства спецлинии связи «Укртелекома». Что касается других, в том числе событий на Майдане, они или находятся на рассмотрении, или в розыске отказано.
Горбатюк отметил, что по жалобе адвокатов Интерпол снял с официального сайта карточку о розыске Януковича, но это не означает, что он снят с розыска.
«Интерпол предоставил разрешение по розыску по одному уголовному делу - по подозрению в причастности к хищению средств «Укртелекома», - пояснил представитель ГПУ.
В то же время, как отметил Горбатюк, есть вопрос к Интерполу: передают ли они имеющуюся у них информацию другим странам для снятия розыска.