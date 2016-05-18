В России Западу пригрозили "исторической ответственностью" за санкции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

"Наше государство, наши компании, наши граждане в значительной степени подвергаются подобному давлению уже почти два года. О каком доверии к праву здесь может идти речь? Скажем прямо: как наши партнеры по международному сообществу будут выходить из этой ситуации, ситуации, которую они сами создали, этот вопрос остается открытым", - заявил Медведев.

Он подчеркнул, что в кулуарах во время политических дискуссий на различного рода саммитах этот вопрос обсуждается.

"Этот вопрос открыт. Почему? Потому что нарушать всегда легче, чем соблюдать, но за это всегда нужно нести ответственность, и ответственность не только правовую, а, в конечном счете, ответственность историческую", - заявил Медведев.

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По его словам, санкции имеют экстерриториальный характер, и принимаются попытки "продавить их применение в любой части мира вопреки всем соглашениям и международному праву".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Санкции Евросоюза против РФ привязаны к выполнению Минских договоренностей и их действие было продлено до конца июля 2016 года.