ООН готова оказать помощь Украине

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Джон ХОЛМС выразил готовность Организации оказать необходимую помощь Украине для преодоления последствий стихии. Об этом шла речь на встрече выполняющего обязанности Постоянного представителя Украины при ООН Виктора КРИЖАНОВСКОГО с Дж.ХОЛМСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время встречи Координатору чрезвычайной помощи был передан перечень конкретных потребностей и объемов помощи, необходимых для ликвидации последствий стихии, и отмечено, что Украина рассчитывает на привлечение такой помощи со стороны ООН.

Заместитель Генерального секретаря подчеркнул, что значительную задачу при этом он возлагает на Представительство ООН в Украине, которое должно осуществлять свои функции в тесном сотрудничестве и координации с представителями ЕС, НАТО и других структур, которые приобщились к предоставлению международной помощи Украине.