Победа Джамалы: в соцсетях заговорили о Евровидении-2017 в Крыму

Несмотря на то, что сама Джамала пока уверена только в том, что Евровидение-2017 пройдет в Украине и не делает заявлений насчет Крыма, пользователи соцсетей уже не только поздравляют певицу, но и выбирают подходящее для конкурса город на полуострове.

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Поздравляю @jamala!!!!! Это лучший подарок на мой День Рождения! Слава Украине! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 14, 2016

Кроме того, многие шутили о том, как комментировали результаты Евровидения на российском пропагандистском канале "Россия 1".

Российского зрителя убеждают,что голоса это голоса жюри случайных людей и европарламентариев.Победила типа политика, а не искусство) Ага) — Oleksandr Arhat (@olarhat) May 14, 2016 Тем временем, где-то на телеканале Россия-1 идет фильм "Плохая соседка"#Eurovisionpic.twitter.com/2Y2z2D5EJA — Крым. Реалии (@krymrealii) May 14, 2016

Вспоминали и недавний фейк от пропагандистов с телеканала "Звезда".