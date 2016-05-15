Победа Джамалы: в соцсетях заговорили о Евровидении-2017 в Крыму

06:41, 15 мая 2016
Курьёзы
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Поскольку традиционно страна-победитель принимает следующий конкурс Евровидения, в 2017 году он состоится в Украине.

REUTERS

Несмотря на то, что сама Джамала пока уверена только в том, что Евровидение-2017 пройдет в Украине и не делает заявлений насчет Крыма, пользователи соцсетей уже не только поздравляют певицу, но и выбирают подходящее для конкурса город на полуострове.

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Кроме того, многие шутили о том, как комментировали результаты Евровидения на российском пропагандистском канале "Россия 1".

Вспоминали и недавний фейк от пропагандистов с телеканала "Звезда".

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