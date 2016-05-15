Победа Джамалы: в соцсетях заговорили о Евровидении-2017 в Крыму
Поскольку традиционно страна-победитель принимает следующий конкурс Евровидения, в 2017 году он состоится в Украине.
Несмотря на то, что сама Джамала пока уверена только в том, что Евровидение-2017 пройдет в Украине и не делает заявлений насчет Крыма, пользователи соцсетей уже не только поздравляют певицу, но и выбирают подходящее для конкурса город на полуострове.
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Будзе красивая, кали Эўрабачаньне-2017 пройдзе ў Сымфэропалі #Eurovision— Радые Свабода (@svaboda) May 14, 2016
Поздравляю @jamala!!!!! Это лучший подарок на мой День Рождения! Слава Украине!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 14, 2016
Кроме того, многие шутили о том, как комментировали результаты Евровидения на российском пропагандистском канале "Россия 1".
Российского зрителя убеждают,что голоса это голоса жюри случайных людей и европарламентариев.Победила типа политика, а не искусство) Ага)— Oleksandr Arhat (@olarhat) May 14, 2016
Тем временем, где-то на телеканале Россия-1 идет фильм "Плохая соседка"#Eurovisionpic.twitter.com/2Y2z2D5EJA— Крым. Реалии (@krymrealii) May 14, 2016
Вспоминали и недавний фейк от пропагандистов с телеканала "Звезда".
Тепер хай Пентагон і ЦРУ підкине нам баблішка на проведення конкурсу