Катеринчук призывает нашеукраинцев, поддержавших Януковича, сдать билеты

Председатель исполкома политической партии “Народный Союз Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК призывает народных депутатов-членов НСНУ, которые проголосовали за назначение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, написать заявления о выходе из партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КАТЕРИНЧУКА, с соответствующим призывом он обратился к однопартийцам.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что последние политические события – формирование нового правительства, голосование в Верховной Раде представителей партии “Народный Союз Наша Украина” за премьера В.ЯНУКОВИЧА показали - в партии существует несколько разных, несовместимых позиций и подходов к формированию политического курса.

Председатель исполкома напомнил, что в партии не было принято ни одно положительное решение о поддержке кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА и вхождении в коалицию с Партией регионов, СПУ и КПУ. Потому, по его мнению, те члены фракции от “Народного Союза Наша Украина”, которые отдали свои голоса за В.ЯНУКОВИЧА и поставили свои подписи о вхождении в коалицию, откровенно нарушили предыдущие решения партии, в которых подчеркивалась недопустимость любых коалиций с политическими оппонентами (Партией регионов). Такие действия части партийцев фактически подорвали позиции партии как демократической силы и доверие к ней со стороны избирателей, считает. Н.КАТЕРИНЧУК. Потому он призвал депутатов - членов НСНУ, которые нарушили партийные решения, проявить принципиальность и написать заявления о выходе из партии.

Н.КАТЕРИНЧУК выразил мнение, что политический кризис в партии “Народный Союз Наша Украина” не может быть решен без проведения серьезных внутрипартийных дискуссий на всех уровнях, а не только на уровне руководства партии. Председатель исполкома считает необходимым проведение уже в сентябре областных конференций и внеочередного съезда партии для обсуждения политической ситуации и стратегии партии в новых условиях. По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, внутрипартийная дискуссия должна привести не только к определению стратегии развития партии, но и закрепить демократические традиции внутри партии. Он считает, что только усиление демократических принципов и подходов в партии способно вернуть партии “Народный Союз Наша Украина” доверие избирателей и утраченные позиции.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины. За соответствующее решение проголосовал 271 из 296 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Воздержались – 4 депутата. Против проголосовало 9 депутатов. Партия регионов отдала 184 голоса, БЮТ – 6, “Наша Украина” – 30, СПУ – 30, КПУ – 21.