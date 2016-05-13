В ГПУ лежит около 500 заявлений на увольнение по собственному желанию - Пискун

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 заявил трижды бывший генпрокурор Святослав Пискун, передает ТСН.

"Эти заявления лежат около месяца там, их не подписывают, потому что некому работать. Людей уговаривают идти на работу, чтобы не было этой "дырки", - сказал он.

По словам Пискуна, люди не хотят работать в прокуратуре с зарплатой в 6,5 тысяч гривень и перспективами на пенсию в 2 тысячи гривень. "Люди, которые не зарабатывают на коррупции, очень тяжело живут на такую заработную плату", - сказал он.

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Сам же Святослав Пискун заявил о том, что не пошел бы в советники к новому главе ГПУ Юрию Луценко из-за своего опыта на этой должности.

Как сообщал УНИАН, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№ 4645). Эти изменения позволяют занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования и регламентируют реформу Генпрокуратуры.