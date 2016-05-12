Профильный комитет рекомендует Раде назначить генпрокурором Луценко - СМИ
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержит кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора.
Профильный комитет будет рекомендовать Раде поддержать назначение генпрокурором председателя фракции БПП Юрия Луценко. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет "Украинская правда".
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Профильный комитет начал рассматривать представление президента Петра Порошенко к ВР о предоставлении разрешения на назначение Юрия Луценко Генеральным прокурором около 16:00. Об этом сообщил секретарь комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.
"Утверждаем кандидатом в генпрокуроры Ю.В. Луценко", - сообщил он.
13 членов комитета были за, 2 - против.
Напомним, сегодня после полудня Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования и регламентирующих реформу Генпрокуратуры.
Председатель ВР подписал эти изменения около 13:20, а уже в 14:10 стало известно, что их поддержал и Порошенко.
В 15:30 президент передал предложение о назначении Луценко руководителем ГПУ. Тогда же напечатали спецвыпуск "Голоса Украины" с законопроектом под Луценко-генпрокурора.