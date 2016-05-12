Профильный комитет рекомендует Раде назначить генпрокурором Луценко - СМИ

Профильный комитет будет рекомендовать Раде поддержать назначение генпрокурором председателя фракции БПП Юрия Луценко. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет "Украинская правда".

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Профильный комитет начал рассматривать представление президента Петра Порошенко к ВР о предоставлении разрешения на назначение Юрия Луценко Генеральным прокурором около 16:00. Об этом сообщил секретарь комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

"Утверждаем кандидатом в генпрокуроры Ю.В. Луценко", - сообщил он.

13 членов комитета были за, 2 - против.

Напомним, сегодня после полудня Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования и регламентирующих реформу Генпрокуратуры.

Председатель ВР подписал эти изменения около 13:20, а уже в 14:10 стало известно, что их поддержал и Порошенко.

В 15:30 президент передал предложение о назначении Луценко руководителем ГПУ. Тогда же напечатали спецвыпуск "Голоса Украины" с законопроектом под Луценко-генпрокурора.