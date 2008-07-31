В Верховной Раде колдуют над миксом: перерыв продлили

В работе Верховной Рады Украины перерыв продлен до 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, перерыв продлен для продолжения консультаций по согласованию и наработке единого законопроекта о внесении изменений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 31 июля, Верховная Рада Украины приняла за основу проект изменений в государственный бюджет, внесенный Президентом, с учетом положений правительственного законопроекта.

После этого А.ЯЦЕНЮК в 11.35 объявил перерыв в заседании на один час для того, чтобы Бюджетный комитет согласовал окончательно все цифры и внес на рассмотрение парламента для принятия в целом единый проект закона об изменениях в бюджет.