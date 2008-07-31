Симоненко подарит журналистам свою дачу в Шиянах, если они ее найдут

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО обещает подарить журналистам свою дачу в Шиянах на Закарпатье, если они ее найдут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос одной из журналисток, насколько от наводнения пострадала его дача в Шиянах.

«Я вам ее дарю, но только вы сейчас мне покажете, где моя дача в Шиянах», - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он заверил, что в этой местности у него нет дачного дома. «А если она есть, я вам ее дарю, езжайте и, пожалуйста, отдыхайте», - сказал лидер КПУ.