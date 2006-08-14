Янукович поручил Бойко посмотреть на Казахстан, Персидский залив и Россию
12:06, 14 августа 2006Политика
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На Кабмине говорят о диверсификации
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО изучить возможность диверсификации поставок энергоносителей и участия в разработках месторождений за границей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.
«Хотел бы, чтобы вы посмотрели на диверсификацию поставок энергоносителей, а также на вопрос разработки месторождений не только в Казахстане и странах Персидского залива, но и в Российской Федерации», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Ю.БОЙКО.
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