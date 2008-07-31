Депутатам за прерванный отпуск заплатят 1,2 миллиона

Сегодняшняя внеочередная сессия Верховной Рады Украины обойдется государству в 1,2 млн. грн.

Об этом пишет газета «Дело» в №134 от 31 июля 2008 г.

По данным издания, именно такую сумму государство обязано будет возместить избранникам народа за прерванный отпуск.

Несмотря на то, что у народных депутатов нынче отпуск и многие находятся за пределами Родины (хотя и скрывают это), они готовы явиться на сегодняшнее внеочередное заседание Верховной Рады для голосования о внесении изменений в госбюджет, пишет газета.

Результаты опроса, проведенного «Делом», показали, что депутаты от Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина – Народная самооборона» довольно быстро мобилизовали свои силы — все депутаты из тех, с кем удалось связаться, либо уже вернулись в Киев специально к сегодняшнему дню, либо находятся в дороге. Большинство депутатов, как показал опрос, предпочли для отдыха отечественные курорты. Поэтому затраты на дорогу, согласно закону о статусе народного депутата, будут компенсированы за счет государства, отмечает газета.

«Мне тоже не нравится, что депутатам компенсируют передвижения по территории Украины. Но таков закон», — сказал депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ. По его словам, на отдых в Крым он поехал на машине. На заседание Рады вылетит на самолете. Вернуться на отдых тоже собирается авиарейсом. «Государство все должно мне компенсировать», — отметил депутат.

По данным газеты, есть и такие депутаты, которые были вынуждены возвращаться из-за границы, в том числе и с командировок. К примеру, депутата от фракции НУ-НС Александра ДОНИЯ журналист газеты застал в аэропорту «Борисполь». Он только что вернулся из США. «Мы специально раньше вернулись в составе парламентской делегации из Америки», — сказал А.ДОНИЙ. «Мои друзья тоже прилетели из Америки специально ради внеочередного заседания», — сообщил депутат от БЮТ Виктор ШВЕЦЬ.

Кроме того, большинство опрошенных газетой «Дело» депутатов от коалиции готовы голосовать за внесение изменений в бюджет.

Вместе с тем, издание отмечает, что фракция Партия регионов не сможет в полном составе принять участие во внеочередной сессии ВР из-за отпусков народных депутатов. Депутат партии Елена БОНДАРЕНКО сообщила, что фракция будет созывать на заседание только тех, кто находится в пределах страны.

Ее коллега по фракции Василий ГРИЦАК объяснил, почему отдыхающие за рубежом депутаты не спешат присутствовать на внеочередном заседании ВР. «У тех, кто отдыхает за границей, не должно возникнуть никаких проблем, разве что с оплатой перелета. Если внутренние рейсы для нас бесплатные, то зарубежные депутаты оплачивают сами», — пояснил «Делу» В.ГРИЦАК.