Геращенко: Лучшим подарком Путина для ветеранов будет вывод российских войск с Донбасса

Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Ай-ай-ай, соседний президент не упомянул украинского в своем обращении. Ну и хорошо. Это лучше, чем они "смотрели бы в одном направлении" или хихикали вместе», - отметила Геращенко.

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При этом она подчеркнула, что на самом деле президент Украины Петр Порошенко действительно является наиболее неудобным для Кремля президентом, потому что «столько, сколько он приложил усилий для формирования международной антипутинской коалиции и санкций против страны агрессора - РФ, не сделал бы сегодня ни один другой украинский политик».

«А относительно поздравлений украинскому народу, то у нас к соседнему президенту одна просьба: заберите ваши войска, наемников и технику с нашей земли. Это будет лучший подарок ветеранам, чьи правнуки сегодня защищают украинскую землю от вашей агрессии и ваших обостренных имперских комплексов», - резюмировала Геращенко.

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