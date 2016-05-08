Меджлис крымскотатарского народа призывает ЕС ввести эмбарго на российскую нефть

Меджлис крымскотатарского народа призывает страны ЕС усилить санкции против России, в частности, рассмотреть вопрос о временном эмбарго на российскую нефть.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал в эфире Громадського.

«На фоне усиления репрессий против крымских татар наша задача – сделать так, чтобы международная общественность склонялась к более жестким санкциям против России», – сказал он.

По его словам, Меджлис призывает отключить РФ от международной банковской системы SWIFT и ввести эмбарго на поставки нефти.

«Мы призываем к отключению банковской системы SWIFT. Я также говорил о том, чтобы европейские страны рассматривали вопрос о возможном, хотя бы временном, эмбарго на энергоносители из России, в частности, на нефть», – сообщил Чубаров.

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Отмечается, что Европейский парламент намерен провести дебаты и принять резолюцию о нарушении прав крымских татар со стороны России на своем заседании 12 мая. В повестке дня запланированы дебаты по вопросам нарушений прав человека, демократии и верховенства права в отношении татар во временно оккупированном Россией Крыму.