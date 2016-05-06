В Крыму вооруженные оккупанты ворвались в мечеть под предлогом проверки документов (видео)

В Крыму российские оккупационные власти осуществляют проверку документов в мечетях.

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов в социальной сети Facebook, вооруженные люди прибыли в мечеть в поселке Молодежное Симферопольского района и пытались увезти после намаза в мечети около сотни мусульман.

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"Поступила информация, что от 30 до 50 вооружённых людей нагрянуло в мечеть, находящуюся в пос.Молодежное Симферопольского р-на после Джума намаза. Как сообщили, увозят в неизвестном направлении более 100 мусульман", - написал Курбединов.

По словам адвоката, на место инцидента выехал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров

Через некоторое время Курбединов добавил, что "вынуждены были всех выпустить из автобусов. Однако, мусульманам дали указание явиться самостоятельно в отделение полиции".

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Вместе с тем, как сообщает издание "Крым.Реалии", в Крыму российские силовики осуществляют проверку документов в мечетях.

«До визита в село Молодежное, где я сейчас нахожусь, я был на Джума намазе в Белогорске. Там имам предупредил, что до этого и сюда приезжали те же ОМОНовцы и предупредили, чтобы все прихожане были с документами...Причины – российский неадекват. Поймите, причин как таковых нет. Сегодня мусульмане всего мира на намазе», – рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека.

Официальные комментарии российских силовых ведомств Крыма по этом поводу отсутствуют.

После аннексии Крыма Россией на полуострове участились обыски в домах крымских татар, мечетях, отмечают в Меджлисе и правозащитники.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».