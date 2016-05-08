Яценюк: Украина борется не только за свободу, но и за предотвращение трагедии, поразившей человечество в ХХ веке

Об этом заявил лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. "Мы не забудем, с чего и как началась Вторая Мировая. Мы верим, что не только Украина, но и весь мир вынес из нее уроки. Что мировая солидарность остановит агрессора, который все чаще бряцает оружием и хвастается ядерной дубиной", - написал он на своей странице в соцсети по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй Мировой войне.

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"Каждая пядь нашей земли и именно наше настоящее выкуплены для жизни страшной ценой", подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что вклад Украины в победу над гитлеризмом является выдающимся, "потери – колоссальные, выдающееся место среди держав-победительниц – несомненное". "Память о восьми с половиной миллионах сыновей и дочерей Украины, которые полегли на фронтах, были замучены на оккупированных территориях – одна из самых героических и трагических страниц мировой истории. Эта память – священна. Мы не позволим разрушить ее", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Мы не забыли, что самая страшная из войн в мировой истории началась с кампании безудержной лжи, из грез о мировом величии, с надругательства над международным правом, с территориальных захватов", - сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина, которая борется сейчас против российского вторжения, "бьется не только за свою свободу и достоинство, но и за предотвращение трагедии, которая поразила человечество в ХХ веке, за мир, справедливость, за фундаментальные человеческие права".

"Мы защитим свою страну, своих родных и близких. Мы сохраним память о каждом, кто приближал Победу в той войне и кто стал ее невинной жертвой. Мы поклонимся павшим и почтим живых. И передадим сохраненную память грядущим поколениям. Пусть никогда не придет в их жизнь война. Слава Украине! Слава героям – тем, что защищали мир тогда, и тем, что защищает его сейчас", - подчеркнул Арсений Яценюк.