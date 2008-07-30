Луценко думает, что Тимошенко его не сдаст

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что во время внеочередной сессии Верховной Рады его отставка с занимаемой должности не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Закон о Кабмине четко определяет порядок такой отставки: она может быть инициирована мной лично, премьер-министром либо в ходе отставки всего Кабинета министров. Если будут выдержаны и дух и буква закона, то отставки не произойдет. Я лично сам не желаю отставки, а премьер-министр, насколько мне известно, не поддерживает таких инициатив», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, инициатива Партии регионов о включении в повестку заседания внеочередной сессии парламента является реакцией «основных политических крыш, определенных уголовных деятелей, которые чувствуют, что милиция приблизилась к ним достаточно близко».

«Речь идет об известных фигурантах уголовных дел в Крыму, в Харькове, Закарпатье, Донбассе и Киеве. После любого прикосновения к неким политическим фигурам местного уровня Партия регионов и политические силы усиленно разворачивают кампанию против Ю.ЛУЦЕНКО и милиции в целом. Видимо, у них такая форма защиты своих и такое понимание равности всех перед законом. Депутат имеет право на любую инициативу, в том числе на отставку Ю.ЛУЦЕНКО, но я считаю, что она не состоится в ближайшее время, к глубокому их огорчению», - резюмировал министр внутренних дел.