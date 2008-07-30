Мать Гонгадзе категорически против установления памятника ее сыну

Мать погибшего журналиста Георгия Гонгадзе Леся Гонгадзе категорически против установки памятника ее сыну Киевской городской госадминистрацией.

"Я категорически против установки памятников, называния улиц именем моего сына тогда, как до сих пор не доведено до конца дело (с установление заказчиков убийства журналиста)", - заявила Леся Гонгадзе.

"Более того, они не имеют права устанавливать такой памятник без моего разрешения, потому что я мама!", - добавила она.

Леся Гонгадзе напомнила, что письменно обращалась к президенту и мэру Киева с предупреждением о намерении обжаловать в суде действия власти в случае открытия памятных знаков Георгию Гонгадзе без ее согласия.

"Я не знаю, где мой сын! Я буду обращаться в Европейский Суд против государства Украина. Я обращусь во все инстанции мира, потому что здесь нарушаются мои права как мамы, человека и гражданина", - заявила мать погибшего журналиста.

Как известно, Киевская горгосадминистрация решила до 22 августа изготовить и установить памятник журналисту Георгию Гонгадзе и погибшим при исполнении служебных обязанностей журналистам в сквере по улице Красноармейской, 115-121.

Украинская правда