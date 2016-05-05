Миклош называет популизм самой большой угрозой для реформ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Реформы сегодня - это более политическая проблема, чем техническая. Технически мы знаем, что надо делать, но очень важно иметь лидерство реформ и хорошую коммуникацию", - заявил Миклош.

"Самая большая угроза реформ, угроза успешного будущего Украины – это популизм. Популизм не предлагает решения, он только хочет использовать тяжелые времена для своих целей, не для целей общества", - подчеркнул Миклош.

Как сообщал УНИАН, накануне своего назначения премьер-министром Украины Владимир Гройсман также назвал коррупцию, неэффективность госуправления и популизм ключевыми угрозами для Украины.

Отметим, бывший вице-премьер Словакии Иван Миклош, в предыдущим составе украинского правительства занимавший должность советника экс-министра финансов Натальи Яресько и экс-министра экономразвития Айвараса Абромавичуса, после избрания нового Кабмина продолжил работу с новым правительством и возглавил группу поддержки реформ.