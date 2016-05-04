"Очень старается, но не очень получается": Джемилев заявил о планах РФ усилить вытеснение крымских татар

Об этом Уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа сообщил на своей странице в Facebook.

Джемилев напомнил, что во время оккупации Крыма Россией в 2014 году, крымские татары четко высказались против оккупации и за вывод иностранных войск с территории Крыма. Они тотально бойкотировали так называемый "референдум", организованный Москвой 16 марта 2014 года.

После "референдума", по его словам, "Москва начала масштабную работу по расколу крымских татар, преследованию и депортации активистов, создание ручных организаций крымских татар в противовес Меджлиса, запугиванию всего народа, в первую очередь, с помощью похищения и убийств отдельных людей...".

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"Правда, больших успехов они в этом плане еще не добились, но очень стараются", - заявил Джемилев.

"Решение о запрете деятельности Меджлиса и бессмысленное объявление его "экстремистской организацией"- тоже, разумеется, одна из радикальных мер в этом направлении. Но национальное движение крымских татар имеет большой опыт деятельности в условиях любого рода запретов, и я не думаю, что эта мера принесет оккупантам большие успехи. "Зомбированию" мощной кремлевской пропагандой народ тоже пока не очень поддается, больших перспектив в этом плане они, похоже, не видят, даже получают информацию, что норма поведения крымских татар начинает «заражать» представителей других этносов, а поэтому, видимо, будут усиливать традиционные для России мероприятия по вытеснению крымских татар с полуострова", - подчеркнул Джемилев.

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Справка. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.