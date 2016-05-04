"Очень старается, но не очень получается": Джемилев заявил о планах РФ усилить вытеснение крымских татар
Уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявляет, что Российская Федерация будет усиливать традиционные мероприятия по вытеснению крымских татар из оккупированного Крыма.
Об этом Уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа сообщил на своей странице в Facebook.
Джемилев напомнил, что во время оккупации Крыма Россией в 2014 году, крымские татары четко высказались против оккупации и за вывод иностранных войск с территории Крыма. Они тотально бойкотировали так называемый "референдум", организованный Москвой 16 марта 2014 года.
После "референдума", по его словам, "Москва начала масштабную работу по расколу крымских татар, преследованию и депортации активистов, создание ручных организаций крымских татар в противовес Меджлиса, запугиванию всего народа, в первую очередь, с помощью похищения и убийств отдельных людей...".
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"Правда, больших успехов они в этом плане еще не добились, но очень стараются", - заявил Джемилев.
"Решение о запрете деятельности Меджлиса и бессмысленное объявление его "экстремистской организацией"- тоже, разумеется, одна из радикальных мер в этом направлении. Но национальное движение крымских татар имеет большой опыт деятельности в условиях любого рода запретов, и я не думаю, что эта мера принесет оккупантам большие успехи. "Зомбированию" мощной кремлевской пропагандой народ тоже пока не очень поддается, больших перспектив в этом плане они, похоже, не видят, даже получают информацию, что норма поведения крымских татар начинает «заражать» представителей других этносов, а поэтому, видимо, будут усиливать традиционные для России мероприятия по вытеснению крымских татар с полуострова", - подчеркнул Джемилев.
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Справка. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.
Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.