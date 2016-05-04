Сытник: Генпрокуратура постоянно пытается что-то найти против НАБУ

Об этом глава НАБУ Артем Сытник заявил в интервью журналу "Фокус".

"Мы начали понемногу получать дела из ГПУ. Думаю, большую роль здесь играет давление общественности. Потому что ранее в ГПУ придумывали отписки, отказывались передавать дела, аргументируя это тем, что "директор НАБУ не является сотрудником НАБУ" и прочее. ГПУ никак не может смириться с тем, что часть его полномочий перешла к нам", - сказал Сытник.

"Ведь раньше, чтобы посадить прокурора, требовалось решение другого прокурора, а сейчас появился орган, который нарушил эту гегемонию. Кроме того, фигуранты громких уголовных дел и те, кто за ними стоит, имеют хороший доступ к медиаресурсам, ибо против НАБУ регулярно ведутся дискредитирующие информационные кампании", - отметил Сытник.

"Учитывая те обстоятельства, о которых я говорил ранее, против нас постоянно пытается что-то найти Генпрокуратура. Я желаю ей успеха, ведь это тот орган, который держит нас в тонусе", - подчеркнул глава НАБУ.

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