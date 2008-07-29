Тимошенко попросит Деркача объединить проекты изменений к бюджету

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что народные депутаты Украины поддержат все предложения правительства относительно изменений к государственному бюджету на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, об этом премьер сказала сегодня журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что правительство обратится в Бюджетный комитет Верховной Рады Украины ( комитет возглявляет Николай Деркач) с предложением объединить в один законопроект изменения к бюджету, предусмотренные на ликвидацию последствий стихии, а также изменения к бюджету, ранее предложенные правительством.

Как сообщал УНИАН, правительство сегодня передало в парламент законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год для компенсации пострадавшим от последствий стихии в Западной Украине.

Также Кабмин передал изменения к бюджету Президенту Украины. При этом правительство просит Президента направить этот законопроект в Верховную Раду как безотлагательный.

В данных изменениях к государственному бюджету на 2008 год правительство заложило средства для выплаты компенсаций гражданам, которые пострадали в результате стихийного бедствия в западных областях Украины, а также средства на восстановительные работы, ремонт автодорог и на ликвидацию последствий стихии.

Изменения к бюджету планируется принять на внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 31 июля.