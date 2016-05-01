В Одессу уже ввели около тысячи силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня на брифинге.

"Годовщина 2 мая используется силами, которые не хотят мира в Украине, а силы это и внешние, и внутренние. С одной стороны, основываясь на той аналитике, которая у меня есть, и на личном опыте с Россией Путина, у меня нет никакого сомнения в том, что они готовят провокации. Они будут стремиться использовать годовщину 2 мая для того, чтобы раскачать ситуацию в Одессе и в Украине", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что располагает конкретной "достаточно тревожной" информацией, которую получил от сотрудников СБУ и других служб.

Глава ОГА отметил, что, помимо внешних врагов Украины, есть другая сторона – люди, которым невыгодны преобразования, проведенные в Одессе за последний год и готовящиеся к реализации.

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"Это коррупционеры, местные мафиози. Многие из них связаны с Москвой очень тесными узами – это не вызывает никакого сомнения. И у нас много информации на этот счет. Естественно, обе стороны заодно: врагам Украины очень невыгодно, чтобы здесь был мир, а внутренним врагам - чтобы в регионе произошли преобразования", - подчеркнул Саакашвили.

По его словам, основываясь на вышеуказанной информации, он обратился к президенту Украины Петру Порошенко, как к верховному главнокомандующему, с просьбой ввести в Одессу дополнительные силы Национальной гвардии и Национальной полиции.

"Это решение было принято – сейчас уже введено порядка 1 тыс. человек – Нацгвардии и Нацполиции", - акцентировал председатель обладминистрации.

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Как сообщал УНИАН, во время майских праздников безопасность в Одессе будут обеспечивать свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.