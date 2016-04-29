Правительство продолжит проведения кадровых конкурсов на руководящие должности в госкомпаниях - Гройсман

Об этом сказал в ходе внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Кабмин будет и далее продолжать конкурсы на госпредприятиях, которые представляют потенциальные коррупционные угрозы. Чтобы мы публично выбирали руководителей - не по блату, не подковерно. Это самый антикоррупционный шаг», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Минэкономразвития объявило кадровые конкурсы на первые шесть крупнейших госкомпаний - «Центрэнерго», «Укрэнерго», «Укрпочта», «Укрспирт», «Укрзализныця» и «Электротяжмаш». Номинационный комитет при Минэкономразвития отобрал победителей трех конкурсов и рекомендовал назначить поляка Войтека Бальчуна на должность главы «Укрзализныци», Жана-Андре Барбозу на должность главы госхолдинга «Электротяжмаш» и Игоря Смилянского на должность главы «Укрпочты».

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20 апреля Кабмин утвердил решение Номинационного комитета и назначил на должности Бальчуна и Смилянского. Как ожидается, они приступят к выполнению обязанностей уже после майских праздников.