Контактная группа в Минске договорилась об открытии КПВВ в Станице Луганской с завтра - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания контактной группы.

"Могу с радостью сообщить, что на сегодняшнем заседании Трехсторонняя контактная группа согласилась в связи с пасхальными праздниками снова открыть пункт пропуска в Станице Луганской с завтрашнего дня", - сказал Сайдік.

Как сообщал УНИАН, пропуск граждан через контрольный пункт в Станице Луганской было прекращено 8 апреля. Такое решение было принято штабом АТО из-за обстрелов незаконных вооруженных формирований в данном районе.

28 апреля тогдашний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что в ближайшее время восстановить работу КПВВ в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов боевиков и повреждения на территории пункта служебных помещений и оборудования.