Контактная группа в Минске договорилась об открытии КПВВ в Станице Луганской с завтра - ОБСЕ

17:31, 29 апреля 2016
Политика
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Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что участники группы договорились с завтрашнего дня открыть контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в Станице Луганской.

/ panoramio.com/user/4179762

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания контактной группы.

"Могу с радостью сообщить, что на сегодняшнем заседании Трехсторонняя контактная группа согласилась в связи с пасхальными праздниками снова открыть пункт пропуска в Станице Луганской с завтрашнего дня", - сказал Сайдік.

Как сообщал УНИАН, пропуск граждан через контрольный пункт в Станице Луганской было прекращено 8 апреля. Такое решение было принято штабом АТО из-за обстрелов незаконных вооруженных формирований в данном районе.

28 апреля тогдашний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что в ближайшее время восстановить работу КПВВ в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов боевиков и повреждения на территории пункта служебных помещений и оборудования.

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