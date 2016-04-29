Контактная группа в Минске договорилась об открытии КПВВ в Станице Луганской с завтра - ОБСЕ
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что участники группы договорились с завтрашнего дня открыть контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в Станице Луганской.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания контактной группы.
"Могу с радостью сообщить, что на сегодняшнем заседании Трехсторонняя контактная группа согласилась в связи с пасхальными праздниками снова открыть пункт пропуска в Станице Луганской с завтрашнего дня", - сказал Сайдік.
Как сообщал УНИАН, пропуск граждан через контрольный пункт в Станице Луганской было прекращено 8 апреля. Такое решение было принято штабом АТО из-за обстрелов незаконных вооруженных формирований в данном районе.
28 апреля тогдашний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что в ближайшее время восстановить работу КПВВ в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов боевиков и повреждения на территории пункта служебных помещений и оборудования.