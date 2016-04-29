Одесские власти до сих пор не купили квартиры воинам АТО, на которые Кабмин выделил средства в 2015 году - нардеп

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак со ссылкой на ответ Саакашвили.

"5 месяцев понадобилось губернатору Саакашвили, чтобы ответить на мой депутатский запрос о количестве квартир, закупленных для воинов АТО", - отметил он.

"Обычная отписка. Распиаренное сокращение аппарата Одесской ОГА оказалось обычным объединением департаментов, которые неспособны выполнять простейшие задачи. Однако такая "оперативность" - не главное в этой истории", - написал Бурбак.

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"В 2015 году правительством Арсения Яценюка на Одесскую область из Государственного бюджета было выделено почти полтора миллиона гривен для закупки квартир ребятам, которые на передовой потеряли конечности. В результате закуплена только одна квартира стоимостью чуть более 500 тысяч. А остальные деньги?", - подчеркнул председатель фракции.

"Очевидно, Михеилу Николозовичу вместо траты драгоценного времени на участие в многочисленных ток-шоу стоит порой обращать внимание на то, что творится в его областной администрации. Потому что на словах - великий защитник, борец и реформатор, а на деле - так ... посредственный чиновник", - резюмировал он.