Ющенко снова даст показания в Генпрокуратуре
14:42, 28 июля 2008Политика
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Ожидается подход Президента к прессе
Сегодня в 15.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит следственный отдел Генеральной прокуратуры, где даст показания по делу о своем отравлении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, ожидается подход Президента к прессе.
Адрес следственного отдела ГПУ ул. Борисоглебская, 18.
В.ЮЩЕНКО во второй раз будет давать показания ГПУ по делу о своем отравлении.
Как сообщал УНИАН, 22 июля В.ЮЩЕНКО в ГПУ дал показания по делу о своем отравлении.
Справка УНИАН. Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.
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