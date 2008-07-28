Ющенко снова даст показания в Генпрокуратуре

Сегодня в 15.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит следственный отдел Генеральной прокуратуры, где даст показания по делу о своем отравлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, ожидается подход Президента к прессе.

Адрес следственного отдела ГПУ ул. Борисоглебская, 18.

В.ЮЩЕНКО во второй раз будет давать показания ГПУ по делу о своем отравлении.

Как сообщал УНИАН, 22 июля В.ЮЩЕНКО в ГПУ дал показания по делу о своем отравлении.

Справка УНИАН. Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.