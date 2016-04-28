Логвинский назвал обвинения в рейдерстве местью за позицию по Крыму и Меджлису

Логвинский подчеркнул, что действия Лещенко, который распространяет о нем лживую информацию, странным образом играют в пользу российского олигарха Константина Григоришина и «Крымской водочной компании», за которой стоит председатель так называемого Верховного Совета аннексированного Крыма Владимир Константинов.

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Народный депутат отметил, что ситуация вокруг Черкасского ликеро-водочного завода является эпизодом обычного корпоративного спора.

Он сообщил, что завод является главным активом предприятия, которое не рассчиталось с украинскими кредиторами, чьи интересы его как адвоката пригласили защищать в суде в 2010 году.

Сейчас Георгий Логвинский является заместителем Председателя Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, где занимает принципиальную позицию относительно аннексии Крыма и защиты крымскотатарского Меджлиса.

«Складывается такое впечатление, что обвинения меня в рейдерстве активизируются каждый раз, как я делаю очередной шаг в ужесточении санкций в отношении российских оккупантов или в защите представителей Меджлиса», – подчеркнул народный депутат.

Он напомнил, что первая публикация, в которой его обвиняли в якобы рейдерстве, появилась в прошлом году, сразу после того, как украинские депутаты в ПАСЕ вручили подозрение Генеральной прокуратуры члену французского парламента Мари-Кристин Даллоз из-за ее незаконного приезда в аннексированный Россией Крыма.

Напомним, вчера 80 французских парламентариев обратились к президенту Франции Франсуа Олланду с призывом отменить санкции против России.